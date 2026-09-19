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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Я русский", – сказал Овечкин. Но в заголовки вынесли другое

"Я русский", – сказал Овечкин. Но в заголовки вынесли другое

Царьград Коллаж Царьграда "Я русский, и я поддерживаю свою страну", — сказал Александр Овечкин.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Нина Комарова
Нина Комарова

Любит Россию, русский, а живет в США. Потому что там много платят. Дети родились в США. Значит они американцы. Кстати, его гнали в США? Или он по доброй воле? Я не уважают спортсменов, которых продают как скот в разные футбольные, хоккейные клубы. Они русские? Сомневаюсь.

Профиль пользователя Анатолий Шадрин
Анатолий Шадрин

А все потому, что русских-то нигде нет: ни во власти, ни в руководстве тех же СМИ, ни в большом бизнесе … Нигде! Русские нужны только когда Россию надо спасать! Хотя сегодня и на той же СВО среди героев представители одних нацменьшинств, хотя если завтра не будет русских, которых на фронте по сто человек на одного героя откуда-нибудь с Кавказа, то все эти «герои» разбегутся первыми. А все из-за политики, которую проводит российское государство во главе с Путиным и которая основана на его лжи про межнациональный и межрелигиозный мир в России, дружбу и братство с народами бывшего СССР, которая существует за счёт ущемления прав русского населения России, траты огромных денег на пребывание в России «братьев» из других государств, постоянном искажении истории.