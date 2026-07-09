Политикам Украины хорошо платят за воинственные заявления в адрес России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя слова главы офиса украинского президента Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) о готовности Киева воевать годами.
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