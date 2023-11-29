Российских десантников начали обучать стрельбе из дальнобойных высокоточных винтовок, снайперскую подготовку ввели в программу обучения курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии