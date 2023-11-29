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Российских десантников начали обучать стрельбе из дальнобойных высокоточных винтовок

Российских десантников начали обучать стрельбе из дальнобойных высокоточных винтовок

Российских десантников начали обучать стрельбе из дальнобойных высокоточных винтовок, снайперскую подготовку ввели в программу обучения курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ).

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