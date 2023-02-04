Джонсон рассказал, что ряд его советников и членов кабмина Британии были против поставок Украине систем NLAW еще до начала СВО

Бывший руководитель кабинета министров Великобритании Борис Джонсон поведал, что ряд его советников и членов правительства Соединенного Королевства выступали против передачи киевской стороне систем NLAW еще до начала специальной военной операции (СВО) Москвы.
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