❌ В Симферополе перекроют несколько улиц — администрация города В ночь с 15 на 16 апреля движение ограничат с 19:00 до 7:00 часов по улицам: – Гоголя (на участке от улицы Пушкина до улицы Жуковского), – Героев Аджимушкая (на участке от улицы Самокиша до улицы Гоголя), – Большевистская (на участке от улицы Кавказская до улицы Одесская), – Петропавловская (на участке от улицы Пролетарская до строения № 8а по улице Петропавловская), – Серова (на участке от улицы Александра Невского до въезда в Государственный Совет Республики Крым).