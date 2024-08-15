Обычная брага вместо пива: Роскачество назвало худшие марки, которые не относятся к хмельному напитку Ольга БезродняяПокупатели, приобретая пиво, могут столкнуться с ситуацией, когда под видом пенного напитка им продают совсем другое — алкогольную брагу без содержания солода.