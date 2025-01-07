McDonalds отменяет цели разнообразия: отказ от политики равенства и инклюзивности

McDonalds отказывается от целевых показателей разнообразия для сотрудников и поставщиков. Компании больше не будут устанавливать новые цели по равенству и инклюзивности, продолжая лишь сообщать данные о текущем состоянии разнообразия.
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