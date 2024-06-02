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Мальцберг: Решение о признании вины Трампа будет отменено

Мальцберг: Решение о признании вины Трампа будет отменено

Большинство юристов считают, что решение о признании вины бывшего президента США Дональда Трампа будет отменено после апелляции, однако этот процесс займёт слишком много времени.

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Комментарии
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Eduard
Все обвинения одного типа:&quot;Ое НАВЕРНОЕ УБИЛ КОГОТО,ОН МОЖЕТ БЫТТ ПОРОДИЛ ЗАСУХУ&quot;! Времена Инквизиции вернулись? Или там дамочки через у0 вспомнили что он им руку поцеловал,теперь орут,что он чутт не убить их мечтал! Цырк и только!
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13 час.
Eduard
Суд в Америке фальшивый,как и сама страна фальшивая!
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13 час.

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