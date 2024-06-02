Мальцберг: Решение о признании вины Трампа будет отменено

Eduard

Все обвинения одного типа:"Ое НАВЕРНОЕ УБИЛ КОГОТО,ОН МОЖЕТ БЫТТ ПОРОДИЛ ЗАСУХУ"! Времена Инквизиции вернулись? Или там дамочки через у0 вспомнили что он им руку поцеловал,теперь орут,что он чутт не убить их мечтал! Цырк и только!