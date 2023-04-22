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Ганьба, Макрон, гань-ба! Удержит ли Маню разбушевавшуюся Францию в руках?

Ганьба, Макрон, гань-ба! Удержит ли Маню разбушевавшуюся Францию в руках?

Жизнь каждого человека состоит из полос – чёрных и белых. Если у человека в какой-то промежуток времени всё в жизни складывается относительно хорошо, нет серьёзных проблем, и он чувствует себя счастливым, это значит у него в жизни идёт белая полоса.

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