Несостоявшийся «переворот» в Германии

Правительство ФРГ объявило о предотвращенном государственном перевороте в стране. Проходит беспрецедентная полицейская операция, в которой задействованы более трех тысяч полицейских и сотрудники элитного антитеррористического подразделения GSG9.
Правительство ФРГ объявило о предотвращенном государственном перевороте в стране. Проходит беспрецедентная полицейская операция, в которой задействованы более трех тысяч полицейских и сотрудники элитного антитеррористического подразделения GSG9.
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