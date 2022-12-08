Сила в правде

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Несостоявшийся «переворот» в Германии

Несостоявшийся «переворот» в Германии

Правительство ФРГ объявило о предотвращенном государственном перевороте в стране. Проходит беспрецедентная полицейская операция, в которой задействованы более трех тысяч полицейских и сотрудники элитного антитеррористического подразделения GSG9.

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