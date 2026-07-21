Трамп анонсировал атаку на предполагаемый новый ядерный объект Ирана

Американские войска намерены атаковать предполагаемый новый ядерный объект Ирана. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в ходе встречи со своим ливанским коллегой Джозефом Ауном в Белом доме 21 июля.
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