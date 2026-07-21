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Парламентская газета

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Трамп анонсировал атаку на предполагаемый новый ядерный объект Ирана

Трамп анонсировал атаку на предполагаемый новый ядерный объект Ирана

Американские войска намерены атаковать предполагаемый новый ядерный объект Ирана. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в ходе встречи со своим ливанским коллегой Джозефом Ауном в Белом доме 21 июля.

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