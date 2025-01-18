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В автосервисе раскрыли, почему водители стали выключать печку сразу после запуска ДВС зимой

В автосервисе раскрыли, почему водители стали выключать печку сразу после запуска ДВС зимой

В зимний период многие автомобилисты задумываются о том, включать ли печку сразу после запуска мотора или дать двигателю поработать, и только затем включать отопитель, чтобы быстрее прогреть салон и минимизировать износ ДВС.

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