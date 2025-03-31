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«Бог наказал»: Александр Буйнов признался, что заболел раком из-за разбитых сердец женщин

«Бог наказал»: Александр Буйнов признался, что заболел раком из-за разбитых сердец женщин

Александр Буйнов: Заболел онкологией из-за предательства женщин Российский певец откровенно рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием в эфире программы «Судьба человека», где он был гостем у Бориса Корчевникова.

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