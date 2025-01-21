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Царьград

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Россия приближается к установлению контроля над укреплениями в Часовом Яре

Россия приближается к установлению контроля над укреплениями в Часовом Яре

Силы Вооруженных сил России вплотную подошли к захвату многоуровневых укреплений в Часовом Яре, сообщил начальник штаба разведцентра "Мелодия" бригады "Эспаньола".

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