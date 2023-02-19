Бучневич получил травму нижней части тела в матче с «Колорадо». Он пропустит как минимум 1 матч

Павел Бучневич получил травму нижней части тела в матче с «Колорадо». Форвард «Сент-Луиса» ушел со льда во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эвеланш» (1:4).
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