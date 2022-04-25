Popcaketv

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Прикройся! Тэхен в спешке накрыл голого Чонгука рубашкой, увидев папарацци. Фото

Прикройся! Тэхен в спешке накрыл голого Чонгука рубашкой, увидев папарацци. Фото

Что у них снова произошло?! Когда АРМИ размышляют на тему отношений Чонгука (Jungkook) и Тэхена (Taehyung) и задают вопросы о том, встречаются они или нет, самым сильным аргументом в защиту версии вигуков является взаимная забота ребят.

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