Прикройся! Тэхен в спешке накрыл голого Чонгука рубашкой, увидев папарацци. Фото

Что у них снова произошло?! Когда АРМИ размышляют на тему отношений Чонгука (Jungkook) и Тэхена (Taehyung) и задают вопросы о том, встречаются они или нет, самым сильным аргументом в защиту версии вигуков является взаимная забота ребят.
Популярные статьи
- Татьяна Бронзова накинулась на Хаматову за лицемерное интервью о внезапном отъезде из РФ: «Милая моя, ты откуда взялась?! Каким образом пролезла?!»
- Гаспарян жестко высмеял Собчак: «Это, по-вашему, я оперативно написал? Оперативно вы уехали с родины!»
- Пока-пока! Каким украинским звездам запретили въезд в России до 2072 года?
Свежие комментарии