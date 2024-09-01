Нико Росберг: Для Red Bull Racing наступили тёмные времена

Нико Росберг: Для Red Bull Racing наступили тёмные временаGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing близка к панике и рискует проиграть чемпионат, если в срочном порядке не решит проблемы с машиной.
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