Жительница алтайского поселка фиктивно прописала у себя таджиков и попалась полиции

Женщине грозит до трех лет лишения свободы Участковые уполномоченные Рубцовска провели рейд по соблюдению требований миграционного законодательства и в поселке Дальнем нашли женщину, которая фиктивно зарегистрировала по своему месту жительства граждан Таджикистана.