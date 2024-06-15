Жительница алтайского поселка фиктивно прописала у себя таджиков и попалась полиции

Женщине грозит до трех лет лишения свободы Участковые уполномоченные Рубцовска провели рейд по соблюдению требований миграционного законодательства и в поселке Дальнем нашли женщину, которая фиктивно зарегистрировала по своему месту жительства граждан Таджикистана.
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