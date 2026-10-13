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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самсонов о сокращении игрового времени Овечкина: «Александр будет нужен Карбери во второй половине сезона. Его потихоньку вводят в сезон»

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов поделился мыслями по поводу сокращения игрового времени капитана « Вашингтона » Александра Овечкина .

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