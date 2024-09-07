Шольц заявил, что уверен в своей победе на выборах канцлера ФРГ в 2025 году

Глава правительства Германии Олаф Шольц заявил, что не сомневается в своем переизбрании в 2025 году. В интервью изданию Tagesspiegel он рассказал, что нынешняя коалиция должна продержаться до истечения срока полномочий.
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