Жительница Иркутска, выпавшая из окна квартиры на седьмом этаже и оказавшаяся на кондиционере этажом ниже, встретилась после выписки из больницы с сотрудником полиции, который удержал её до приезда спасателей, и лично поблагодарила его за спасение.
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