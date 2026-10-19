Жительница Иркутска, выпавшая из окна квартиры на седьмом этаже и оказавшаяся на кондиционере этажом ниже, встретилась после выписки из больницы с сотрудником полиции, который удержал её до приезда спасателей, и лично поблагодарила его за спасение.