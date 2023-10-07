Конгрессмены потребовали от Байдена прояснить стратегию США по Украине

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) и старший республиканец в аналогичном комитете сената Джим Риш (от штата Айдахо) потребовали от президента страны Джо Байдена прояснить стратегию американской администрации относительно поддержки Украины.
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