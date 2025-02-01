Ученые МГТУ нашли способ улучшить ледовые покрытия дорог Ямала

Ученые МГТУ им. Н.Э. Баумана подготовили предложения по улучшению ледовых покрытий дорог Арктики. Технологии будут тестировать на проблемных участках автозимника Лабытнанги — Мужи, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.
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