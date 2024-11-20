16 ноября 2024 года учащиеся колледжа стали участниками удивительных мероприятии от РОО ´Белая Русь´ на ´Марафоне единства´, которые объединили людей разных возрастов и интересов в БобруйскеУчастники смогли ознакомиться с историей и достижениями ´Белой Руси´, увидеть, как организация развивалась и вносила вклад в развитие общества на протяжении мно .
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