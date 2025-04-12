«Учителем года» в Рязанской области стала Екатерина Иванова

Она представит Рязанскую область на Всероссийском этапе конкурса.Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2025» стала Екатерина Иванова, учитель начальных классов Мурминской средней школы Рязанского района.
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