Специалист Голицына: новые Samsung могут быть не совместимы с рынком России

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына заявила, что покупатели новых смартфонов Samsung на маркетплейсах и сером рынке рискуют столкнуться с целым рядом проблем, связанных с тем, что устройства привезли в Россию из Индии.