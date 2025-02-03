Специалист Голицына: новые Samsung могут быть не совместимы с рынком России

Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына заявила, что покупатели новых смартфонов Samsung на маркетплейсах и сером рынке рискуют столкнуться с целым рядом проблем, связанных с тем, что устройства привезли в Россию из Индии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии