Баня нацистов-азиатов в Москве: депутат Киргизии требует наказать русских (ФОТО)

Eduard Уже урюки на нашей земле командуют.Нам не нужны приблуды Киргизии и других азиатов.Они давно не те чтр при ССР были.Они тоже мечтают стать "европейцами" а дл этого нужно какашками в нас бросаттся.Всё давно понятно.Но они "вропейцами" станут тогда,когда "африканцем"!

J Juri недоразвитые и необразованные дети кишлаков должны ехать домой и развивать свою страну. Здесь и без них справятся.образованные казахи,киргизы,туркмены приветствуются.