Русская весна
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Русская весна

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Баня нацистов-азиатов в Москве: депутат Киргизии требует наказать русских (ФОТО)

Баня нацистов-азиатов в Москве: депутат Киргизии требует наказать русских (ФОТО)

В Москве силовики накрыли нацистскую баню, в которой можно было париться только киргизам, а русских и другим народы не пускали.

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Комментарии
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Eduard
Уже урюки на нашей земле командуют.Нам не нужны приблуды Киргизии и других азиатов.Они давно не те чтр при ССР были.Они тоже мечтают стать &quot;европейцами&quot; а дл этого нужно какашками в нас бросаттся.Всё давно понятно.Но они &quot;вропейцами&quot; станут тогда,когда &quot;африканцем&quot;!
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10 час.
J
Juri
недоразвитые и необразованные дети кишлаков должны ехать домой и развивать свою страну. Здесь и без них справятся.образованные казахи,киргизы,туркмены приветствуются.
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10 час.
Сэм Самуилович
Из-за того, что правительство хочет казаться добрыми к чужим, бардак происходит так, что народ восстанет и решит всё сам.А русский бунт, как говорил классик: &quot;... бессмысленный и беспощадный!&quot; В его жерле сгорят и правые, и виновные...
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3 час.
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