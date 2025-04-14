В Москве силовики накрыли нацистскую баню, в которой можно было париться только киргизам, а русских и другим народы не пускали.
Баня нацистов-азиатов в Москве: депутат Киргизии требует наказать русских (ФОТО)
Комментарии
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Eduard
Уже урюки на нашей земле командуют.Нам не нужны приблуды Киргизии и других азиатов.Они давно не те чтр при ССР были.Они тоже мечтают стать "европейцами" а дл этого нужно какашками в нас бросаттся.Всё давно понятно.Но они "вропейцами" станут тогда,когда "африканцем"!
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10 час.
J
Juri
недоразвитые и необразованные дети кишлаков должны ехать домой и развивать свою страну. Здесь и без них справятся.образованные казахи,киргизы,туркмены приветствуются.
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10 час.
Сэм Самуилович
Из-за того, что правительство хочет казаться добрыми к чужим, бардак происходит так, что народ восстанет и решит всё сам.А русский бунт, как говорил классик: "... бессмысленный и беспощадный!" В его жерле сгорят и правые, и виновные...
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3 час.
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