Фото: REUTERS/Serhii SmolientsevТекст: Дарья Волкова Военный эксперт Кнутов: Судя по кадрам с места событий, собор в Одессе разрушен украинским ЗРК «Произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культурного наследия, связанного с российской историей».
Украинские ракеты бьют по русской истории
Комментарии
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Владимир Назанский
А что все-таки с Одесским музеем, неужели погибли картины Репина. Левитана, Кандинского?
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8 час.
Игорь Сипкин
почему погибли? наверняка уже вывезены и проданы в безопасные частные музеи запада. это большие деньги
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8 час.
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