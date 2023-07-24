Украинские ракеты бьют по русской истории

Фото: REUTERS/Serhii SmolientsevТекст: Дарья Волкова Военный эксперт Кнутов: Судя по кадрам с места событий, собор в Одессе разрушен украинским ЗРК «Произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культурного наследия, связанного с российской историей».