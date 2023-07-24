БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украинские ракеты бьют по русской истории

Украинские ракеты бьют по русской истории

Фото: REUTERS/Serhii SmolientsevТекст: Дарья Волкова Военный эксперт Кнутов: Судя по кадрам с места событий, собор в Одессе разрушен украинским ЗРК «Произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культурного наследия, связанного с российской историей».

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Комментарии
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Владимир Назанский
А что все-таки с Одесским музеем, неужели погибли картины Репина. Левитана, Кандинского?
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8 час.
Игорь Сипкин
почему погибли? наверняка уже вывезены и проданы в безопасные частные музеи запада. это большие деньги
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8 час.

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