Политолог: выход из соглашения о сотрудничестве в Баренцевом регионе неизбежен

Политолог Юрий Светов объяснил RT выход России из соглашения о сотрудничестве в Баренцевом регионе. «Мы исходили из соображений того, что долгие годы выстраивалось сотрудничество в Арктическом регионе, был создан Арктический совет, в котором взаимодействовали для общих интересов, в том числе сохранение экологии Арктики, а затем по настоянию внешних сил, которые очень хотят контролировать Арктику — это США, прежде всего, Канада тоже активно эти занималась — начались недружественные действия», — отметил политолог.