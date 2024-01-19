Легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе в США

WUSA Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на шоссе в США, сообщил телеканал CNN.Отмечается, что воздушное судно совершило "жесткую посадку на шоссе 606 после вылета из аэропорта Даллес близ Вашингтона".
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