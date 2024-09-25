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Военное обозрение

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Боррель: Мы не хотим, чтобы Украина стала второй Белоруссией

Боррель: Мы не хотим, чтобы Украина стала второй Белоруссией

Конечно, ведь Белоруссию Западу не удалось сделать тараном против России.

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Комментарии
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min313mailru Schmalz
А кто тебя спрашивает
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