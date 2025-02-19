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Царьград

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Танк Т-72Б3 уничтожил блиндаж с ВСУ: успех в Запорожской области

Танк Т-72Б3 уничтожил блиндаж с ВСУ: успех в Запорожской области

Экипаж танка Т-72Б3 Новороссийских десантников успешно ликвидировал укрепленный блиндаж с пехотой ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, действуя в интересах штурмовых подразделений.

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