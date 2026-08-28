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ГОСТ на полку с российским пивом утвердят до конца года

ГОСТ на полку с российским пивом утвердят до конца года

ГОСТ на эталонную полку с российским пивом планируют принять до конца 2026 года. В документе пропишут критерии отечественного пива, а также рекомендации по его выкладке и продвижению, сообщили РИА Новости в Роскачестве.

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