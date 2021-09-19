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Три рецепта выпечки с грушами для задушевного воскресенья

Три рецепта выпечки с грушами для задушевного воскресенья

Как можно отлично провести воскресенье, если на улице так холодно? Одеться потеплее и выйти на прогулку в парк, а после, вернувшись домой, выпить чаю! К чашке вкусного напитка лучше подавать пирог с грушами, три рецепта на выбор прилагаются.

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