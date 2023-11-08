В Крыловском районе при взрыве гранаты в частном доме погиб мужчина

Местный житель мог свести счёты с жизнью, устав бороться с тяжёлым заболеванием.Тело 61-летнего мужчины обнаружили в частном доме в Крыловском районе после взрыва, звук от которого прогремел по всей округе.
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