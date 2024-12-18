Специалист Игнатова: в России есть спрос на фрезеровщиков и сварщиков

ИТ-специальности DevOps-инженер, дата-сайентист и системный аналитик стали самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году, потому что такие специалисты являются редкими и должны иметь хороший опыт работы.
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