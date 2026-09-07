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FiNE NEWS

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МИД РФ: Размещение американских ракетных систем средней и меньшей дальности в Норвегии вызовет особое внимание ВС РФ

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность в связи с размещением в Норвегии американских ракетных систем средней и меньшей дальности (РСМД).

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