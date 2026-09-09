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Живая Кубань

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«Все слова скажем потом»: уроженка Краснодара Маргарита Симоньян предложила материальную помощь пострадавшим от атаки ВСУ на Новороссийск

«Все слова скажем потом»: уроженка Краснодара Маргарита Симоньян предложила материальную помощь пострадавшим от атаки ВСУ на Новороссийск

«Все слова скажем потом»: уроженка Краснодара Маргарита Симоньян предложила материальную помощь пострадавшим от атаки ВСУ на НовороссийскУроженка Краснодара, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помочь людям, которые пострадали во время массированной атаки киевского режима на Новороссийск.

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