«Все слова скажем потом»: уроженка Краснодара Маргарита Симоньян предложила материальную помощь пострадавшим от атаки ВСУ на НовороссийскУроженка Краснодара, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помочь людям, которые пострадали во время массированной атаки киевского режима на Новороссийск.
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