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Сюжет шолоховского уровня

Сюжет шолоховского уровня

Очень яркая история "кармы"Убийца-морпех ВСУ встретился со своей жертвой.https://t.me/chervonec_001/11307Да уж, думал такое только в кино бывает, повезло мужику, выжил и смог в глаза своему убийце посмотреть, когда тот в таком униженном положении.

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