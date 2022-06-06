Сюжет шолоховского уровня

Очень яркая история "кармы"Убийца-морпех ВСУ встретился со своей жертвой.https://t.me/chervonec_001/11307Да уж, думал такое только в кино бывает, повезло мужику, выжил и смог в глаза своему убийце посмотреть, когда тот в таком униженном положении.