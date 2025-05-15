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Суд по национализации аэропорта Домодедово отложен на 17 июня

Суд по национализации аэропорта Домодедово отложен на 17 июня

Ответчик потребовал времени, чтобы сформировать свою позицию.14 мая в Арбитражном суде Московской области прошло заседание по иску Генпрокуратуры о передаче в собственность государства аэропорта Домодедово.

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