Суд по национализации аэропорта Домодедово отложен на 17 июня

Ответчик потребовал времени, чтобы сформировать свою позицию.14 мая в Арбитражном суде Московской области прошло заседание по иску Генпрокуратуры о передаче в собственность государства аэропорта Домодедово.
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