A&D: благодаря низкому потреблению кофеина повышается риск развития болезни Альцгеймера

Ученые обнаружили взаимосвязь между кофе и болезнью Альцгеймера.Ученые Университета Лилля выяснили, что чашка кофе может вызывать изменения в работе организма.
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