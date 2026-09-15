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Царьград

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В Кузбассе под жилье отдали 112 участков на 49 гектарах

В Кузбассе под жилье отдали 112 участков на 49 гектарах

В Кемеровской области расширен перечень территорий, пригодных для возведения жилья. По итогам очередного заседания оперативного штаба проекта «Земля для стройки» в него дополнительно включили 112 участков и территорий суммарной площадью 49,2 гектара.

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