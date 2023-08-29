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Влияние микрогравитации на иммунную систему астронавтов

Влияние микрогравитации на иммунную систему астронавтов

По мере приближения новой эры пилотируемых космических исследований, с продолжительными миссиями на Луну и Марс, запланированными на ближайшие десятилетия, учёные внимательно изучают, как космос может повлиять на иммунную систему астронавтов.

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