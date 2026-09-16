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ТАСС

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В Московском зоопарке рассказали о реабилитации конфискованных поясохвостов

В Московском зоопарке рассказали о реабилитации конфискованных поясохвостов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Поступившие в Московский зоопарк малые поясохвосты, которые попали сюда в результате операции по пресечению контрабанды после попытки незаконного вывоза в Польшу, сначала были достаточно худыми.

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