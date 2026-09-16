В Московском зоопарке рассказали о реабилитации конфискованных поясохвостов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Поступившие в Московский зоопарк малые поясохвосты, которые попали сюда в результате операции по пресечению контрабанды после попытки незаконного вывоза в Польшу, сначала были достаточно худыми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым