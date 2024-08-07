Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Когда будут дохнуть дети Буданова и других "слуг народа", будет видно до какого года они протянут!Пока вы не уснули...
  • Валерий Фоменков
    Смерть укро-американским фашистам!В США оценили реш...
  • Strannik Mr
    А мне кажется, что издох кобелёк.В США потеряли Ба...

В Крыму предложили ввести уголовное преследование «ждунов»

В Крыму предложили ввести уголовное преследование «ждунов»

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ввести административное и уголовное преследование для «ждунов».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vlad Dirkin
И что какую статью &quot;ждунам&quot; можно прикрутить в рамках действующего законодательства?
Ответить
10 час.
Vlad Dirkin
&quot;Крымская межнациональная миссия&quot; - общественная организация. Данных о регистрации, составе, целях и тд - в сети не нашел. Чем занимались/отличились до этого заявления - непонятно. Но мутную инициативу выдвинули, засветились саморекламой.
Ответить
10 час.
ВераВерная
Был бы &quot;ждун&quot;, а статья найдётся. Прикрутят, никуда не денутся.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх