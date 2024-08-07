В Крыму предложили ввести уголовное преследование «ждунов»

Vlad Dirkin И что какую статью "ждунам" можно прикрутить в рамках действующего законодательства?

Vlad Dirkin "Крымская межнациональная миссия" - общественная организация. Данных о регистрации, составе, целях и тд - в сети не нашел. Чем занимались/отличились до этого заявления - непонятно. Но мутную инициативу выдвинули, засветились саморекламой.