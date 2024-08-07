Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ввести административное и уголовное преследование для «ждунов».
В Крыму предложили ввести уголовное преследование «ждунов»
Комментарии
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Vlad Dirkin
И что какую статью "ждунам" можно прикрутить в рамках действующего законодательства?
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10 час.
Vlad Dirkin
"Крымская межнациональная миссия" - общественная организация. Данных о регистрации, составе, целях и тд - в сети не нашел. Чем занимались/отличились до этого заявления - непонятно. Но мутную инициативу выдвинули, засветились саморекламой.
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10 час.
ВераВерная
Был бы "ждун", а статья найдётся. Прикрутят, никуда не денутся.
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6 час.
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