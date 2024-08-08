В Ивановской области завершён ремонт подвесного моста

В поселке Лежнево завершился ремонт подвесного моста через реку Ухтохма, однако есть недочётыВ поселке Лежнево Ивановской области завершился ремонт подвесного моста через реку Ухтохма, который соединяет улицы Красный Ткач и Пионерская.
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