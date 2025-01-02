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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Релиз далеко? Создатель Shadow of the Colossus и The Last Guardian ищет сотрудников для создан...

Релиз далеко? Создатель Shadow of the Colossus и The Last Guardian ищет сотрудников для создания новой загадочной игры про роботаНовую игру Уэды будет издавать компания Epic Games, поэтому она сразу будет мультиплатформенной и выйдет на ПК, PlayStation и Xbox.

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