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В Егорьевске объявлен конкурс на благоустройство сквера

В Егорьевске объявлен конкурс на благоустройство сквера

В Егорьевске готовится благоустройство сквера в шестом микрорайоне. Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что объявлен электронный конкурс на проведение работ.

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