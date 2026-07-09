В Егорьевске объявлен конкурс на благоустройство сквера

В Егорьевске готовится благоустройство сквера в шестом микрорайоне. Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что объявлен электронный конкурс на проведение работ.
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