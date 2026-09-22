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62ИНФО | Новости Рязани

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Хоккеисты «Рязань-ВДВ» одержали вторую победу в домашней серии

Хоккеисты «Рязань-ВДВ» одержали вторую победу в домашней серии

Домашняя серия игр проходит успешно для ХК «Рязань-ВДВ». Рязанцы одержали вторую победу подряд в розыгрыше Всероссийской Лиги.

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