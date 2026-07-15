Магазины начнут тщательнее отслеживать качество продуктов

Просрочку в магазинах начнут отлавливать камеры. И штрафовать — автоматически. С 1 сентября 2024 года в России запускается система, которая работает как дорожные камеры: зафиксировала нарушение — выписала штраф.
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